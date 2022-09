Moment ataku na irańskie drony bojowe. Potężny cios dla Rosji

Siły powietrzne Ukrainy opublikowały nagranie z momentu ataku na wyprodukowanego w Iranie drona bojowego Shaded-136, którym posługują się wojska rosyjskie. To jeden z kilku bezzałogowców, których Rosjanie użyli 25 września do ataku w Mikołajewie na południu Ukrainy. Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało, że jednego z bezzałogowców zniszczyła rakieta przeciwlotnicza. Nagranie z momentu jej wystrzelenia opublikowała agencja Associated Press. Kilka dni wcześniej Rosjanie użyli tych bezzałogowców do ataku na Odessę. Shaded-136 to bojowy dron-kamikadze. Jego maksymalny zasięg wynosi 2,5 tys. kilometrów. Jest w stanie przenosić głowicę o wadze 50 kg. Dron jest niewielki i lata dość nisko, są przez jest trudny do wykrycia i zniszczenia dla systemów obrony powietrznej używanych przez Ukrainę. Rosjanie korzystają z irańskich dronów głównie w obwodach charkowskim, dniepropietrowskim, odeskim i mikołajowskim. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił Iran za dostarczanie Shaded-136 armii Putina.