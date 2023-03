Moment ataku czeskich Mi-24. Mocne nagranie pilotów z frontu

Ukraińcy pochwalili się nowymi jednostkami Mi-24, które dotarły na front z Czech. Do sieci trafiło niezwykłe nagranie z perspektywy żołnierzy. Widać na nim śmigłowiec, który odbywa misję w obwodzie donieckim. Pilot po ataku rakietowym na rosyjskie pozycje maksymalnie obniża maszynę i wypuszcza flary. Później taki sam manewr powtarza jeszcze raz. Wszystko po to, by po ostrzale zmylić oddziały wroga i bezpiecznie uciec z miejsca ataku. Kijów od kilku miesięcy prosi Zachód o dostawy śmigłowców szturmowych, wielozadaniowych i myśliwców. Mi-24 świetnie radzą sobie na froncie i są bardzo potrzebne żołnierzom. Często wspierają piechotę w dostawach amunicji i sprzętu, w ostrzałach rosyjskich celów czy ewakuacji rannych Ukraińców z frontu.