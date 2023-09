Molestowanie w Kościele: biskup zapłaci za ujawnienie danych

Ponowna trauma

Sprawa dotyczy kobiety wykorzystywanej przez proboszcza. Jako młoda pracownica katolickiej parafii w latach 80. była przez duchownego zmuszana do seksu, a gdy zaszła w ciążę - do aborcji. Sprawa kobiety stała się głośna w latach 2000, jednak także w mediach nie ujawniano jej danych. Występowała pod pseudonimem Karin Weißenfels; do marca 2022 roku, gdy właśnie biskup Ackermann ujawnił jej nazwisko podczas konferencji z udziałem pracowników swojej diecezji.