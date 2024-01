"Mokry kapiszon". Poseł koalicji zaskoczony zachowaniem PiS

- Widzę postępującą słabość tego obozu (PiS – red.). (...) Wszystko, na co mogli się w tym tygodniu zdobyć, to kilka minut skandowania w sprawie panów Wąsika i Kamińskiego, a także odśpiewanie hymnu - mówił w programie "Tłit" poseł Michał Kobosko (poseł Lewicy-Trzeciej Drogi). - Prawdę mówiąc, byłem zaskoczony. Oni wcześniej zapowiadali, że będą opozycją totalną. Pan marszałek Sejmu był przygotowany na wszystkie możliwe scenariusze ze strony PiS-u. Okazało się, że to był mokry kapiszon. Okazało się, że ta partia jest ewidentnie słaba i pogubiona po wyborach - ocenił polityk. Dodał, że politycy PiS są "w ogromnym szoku", iż tracą kolejne przyczółki w strukturach państwa. Odniósł się też do doniesień o buncie w partii Kaczyńskiego. - Coś totalnie pęka w PiS-ie. Oni muszą się totalnie zrekonfigurować - podsumował.