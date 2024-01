Mogło dojść do naruszenia w Pałacu przy zatrzymaniu Wąsika i Kamińskiego

Policja weszła do Pałacu Prezydenckiego po godzinie 19.00 i zatrzymała przebywających tam Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Do zatrzymania doszło, kiedy prezydent był na spotkaniu z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską w Belwederze. Jak słyszymy, mundurowi weszli do jednego z gabinetów, zabrali parlamentarzystom telefony i wyprowadzili ich z Pałacu.