"Mogło dojść do katastrofy". Złodzieje ukradli 180 śrub z torów

Złodzieje w województwie zachodniopomorskim wykręcili śruby mocujące szyny do podkładów kolejowych. Chcąc zarobić zapewne na sprzedaży w skupie złomu, mogli doprowadzić do potężnego wypadku.

– Zazwyczaj jednym kursem jedzie ponad sto osób, strach pomyśleć, co by się stało, gdyby kolejka wyleciała z torów – mówi portalowi Maciej Łozdowski nadzorujący na co dzień pracę kolejki.