Mogą zastąpić respiratory. "Są 10-krotnie tańsze od respiratorów"

Jak jest po jak już trwa około 3 tygodni natomiast tak jak widać właśnie tutaj dzisiaj u państwa w naszym biurze Warszawska na Mokotowie gdzie Trwają właśnie testy urząd pracujemy jest to wentylator które tak jak Państwo takie Panowie powiedzieli możemy bardzo szybko i lokalnie wyprodukować po to właśnie obecny problem sobie zrobię jak takim razie działa to urządzenie w czym tkwi jego wyjątkowości i sprawność Ważnym czynnikiem który został wspomniany na początku przed wejściem na antenę jest to że jako urządzenie ten profesjonalny jest rolnika mówimy to tak 80 na 200 000 zł najpierw urządzenie tak można się domyślić Wpadacie z wielu skomplikowanych elementów Gdzie w obecnym czasie nawet mając tysięcy możemy go nie kupić bo brakuje do 16 elementów złożony i był tak wieczorem odpowiedzią na to pytanie Jeżeli chodzi o budowę jest ten worek który ci tego urządzenia jest to worek ambu Jeszcze takiej można powiedzieć najprostszy możliwy respirator takie porównanie by państwo motorówce i nie przejmuj c&a łódka generalnie działa na zasadzie że ściskają są troszkę tutaj powodujemy spłacanie Łódź papier na i reprezentuje najgorszy tryb pracy respiratora żebym użyty w takiej nagłej potrzebie i dodając do tej do tej wódki silnik czyli dodają zastąpienie właściwych operatora jako osoby która uciska ten worek to że ta łódka już może płynąć zdań i mogę wpłynąć na dalsze dystansu serce mnie worek ambu podajemy pewnie za ten filmik postaci Miechów to tak jakby nie widzimy tak tak dokładnie ale są takie tematyczne poduszki które Hiszpanii występują bezpośrednio operatora powiedzieć jest to że zaprojektowanie takich motorówki bez długa droga Tym bardziej jeszcze jest jeszcze dłuższa droga natomiast skorzystanie z łódki która już jest certyfikowana na sankach medyczny i cała ta część związana z radością Powiedz zboczony do pacjenta tutaj też mamy zawory które dodatkowo pozwolę się podnieść pokazać mapę Zawody które regulują ilość powietrza które pozostaje w płucach jednocześnie zabaw który ogranicza maksymalne ciśnienie na co już to jest dopasowany certyfikowany medycznie tak zrobiła nie ingerujemy układ musi być testowane na biokompatybilność i tak dalej To długo można by o tym mówić tak że to podejście upewnię widzieli państwo dużo zespołów które budują takie podejście symbol to mało jest najlepsze z tego względu że duża część tej pracy już jest certyfikowana nie wymaga mocno ingerencji w ten układ natomiast trzeba rozliczyć elektryczną które pozwoli na Mistrzostwach właściwej pracy to normalnie operator panowie ile taki sprzęt miałoby kosztować i gdzie miałby trawiaste sprzęt który trafi do szpitala czy to będzie jakiś sprzęt wspomagający na przykład leczenie w domu trwanie w tym momencie już jeszcze nasze nasze rozmowy ze szpitalami zgłasza się do nas również bardzo dużo osób z zagranicy żeby taki zakupić nie jest znana jeszcze finalna cena tego urządzenia natomiast na ten moment szacujemy że takie takie rozwiązanie mogłoby być tańsze nawet dziesięciokrotnie od istniejących na rynku jeżeli chodzi o miejsce które można by użyć takiego takiego wentylatora albo jest to taka nagła potrzeba w szpitalu Dzisiaj trzeba zdecydować się czy odpiąć kogoś od respiratora i wtedy można użyć takiego takiego urządzenia zastępczego czy podoba Kotek który tutaj dzisiaj dzisiaj mamy ze sobą to jest urządzenie które może pracować dosyć długo ona się też tak ten konkretny egzemplarz pracuje już już ponad 3 dni nieustannie dlatego dlatego wierzymy że że takie rozwiązanie może może być skuteczny ale może też być że oprócz szpital wykorzystywanego w ambulansie widzieli trzeba Wielkiego respiratora po klatce schodowej że jeszcze gdzieś nosić tylko rozwiązanie lekkie i mobilne nasze rozwiązanie waży około 6 kg dlatego można ze sobą je zanieść i Doradź