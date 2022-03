Mogą się pojawić problemy z dostawami sprzętu wojskowego do Ukrainy

Problemy ze Stingerami i Javelinami

Przenośny pocisk przeciwlotniczy FIM-92 Stinger nie jest już produkowany w USA i nie można go łatwo zastąpić. W magazynach znajdują się jeszcze tysiące zmodernizowanych rakiet i nie miały one być zastępowane do 2030 roku. Aktualna sytuacja może jednak wymusić na Stanach Zjednoczonych zmiany w tym temacie.