Mocny wpis Tuska. Gorzka odpowiedź senatora PiS

"Wiele lat temu spytałem Kaczyńskiego, dlaczego w jego partii jest tylu łajdaków. Powiedział, że porządki w kraju można robić używając nawet brudnej szmaty. Nazwisk nie wymienił. Sami zgadnijcie" - napisał na Twitterze szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Co na to senator PiS Jan Maria Jackowski? - Niestety sądziłem, że premier Donald Tusk jest politykiem znacznie wyższej klasy niż się okazuje po tych wpisach - komentował w programie "Newsroom" WP. - Są różni dowcipni autorzy różnych zgrabnych, trafnych i nietrafnych, porównań, odniesień, mistrzowie słowa, którzy brylują i pokazują się na Twitterze. Ale jeżeli polityk zaczyna się bawić w taką osobę, a nie zajmuje się skutecznie działaniami politycznymi, to mam wrażenie, że jego aktywność twitterowa to nie jest instrument uprawiania polityki, tylko coś zastępczego - dodał Jackowski.