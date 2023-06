Mocny głos polskich mediów w sprawie nacisków

- Jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości mogę powiedzieć, że my szanujemy wszystkie media, które mają różne linie redakcyjne, kiedy się mylą, staramy się to prostować - tak z kolei komentował sprawę poseł PiS Radosław Fogiel w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. I tu również warto dodać, że redaktorki oraz redaktorzy naczelni polskich mediów mają odmienne spojrzenie na szacunek. To przecież politycy Zjednoczonej Prawicy proponowali przepisy wymierzone w jedną z redakcji - twierdząc, że jest to sposób na większy pluralizm mediów.