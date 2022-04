Mocne słowa Wołodymyra Zełenskiego. "Katowanie niemowląt to obraz rosyjskiego wojska"

Prezydent Wołodymyr Zełenski we wtorek przemawiał do posłów litewskiego parlamentu. W swojej wypowiedzi po raz kolejny zwrócił uwagę na to, w jaki sposób zachowują się rosyjscy żołnierze. Od początku wojny w Ukrainie dokonali oni szeregu nalotów i bombardowań na budynki należące do cywilów, w których życie straciły setki niewinnych osób.