Mocne słowa Skiby: Wyrzucanie dzieci do lasu wielu się podoba

Krzysztof Skiba ustosunkował się do swojego wpisu w mediach społecznościowych, w którym napisał m.in., że "my nie pasujemy do Zachodu" oraz "mimo marzeń sporej części Polaków jesteśmy kulturalnym Wschodem". - To jest taka gorzka refleksja, widzimy jakie duże poparcie ma rząd PiS-u, który niezbyt sensownie zachowuje się jeżeli chodzi o uchodźców – mówił w programie "Newsroom WP". - Wysyła dzieci uchodźców gdzieś do lasu, to jest absolutnie karygodne. (…) Nawet polskie sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim opatrywały niemieckich jeńców. Tymczasem my nie jesteśmy w stanie pomóc osobom, które tej pomocy wymagają i niemalże umierają gdzieś na granicy polsko-białoruskiej - mówił muzyk. Jak dodał, wielu osobom "wyrzucanie dzieci do lasu się podoba".