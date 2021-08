Radosław Sikorski bezwzględny dla Kukiza. Tak się tłumaczy

- Paweł Kukiz jest albo kompletnym durniem, który nie rozumie, co się dzieje, albo sprzedajną szmatą - powiedział w środę w TVN24 europoseł PO Radosław Sikorski. Tak skomentował zachowanie lidera Kukiz'15 podczas głosowania nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, tzw. lex TVN. Ze swoich słów tłumaczył się w środę w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Poglądu nie zmieniłem. Uważam, że oni kłamali, że się pomylili. W związku z tym działali pod wpływem partii rządzącej, a nie zgodnie ze swoim ślubowaniem poselskim. Sprzeniewierzyli się swojemu ślubowaniu poselskiemu, działają nie dla dobra Rzeczpospolitej i obywateli, tylko pod dyktando partii rządzącej - argumentował Sikorski. - Oni kłamali. Jak ktoś się pomyli, to zgłasza to natychmiast. Jak ktoś sobie przypomina, że się pomylił, po pół godzinie, to kłamie - dodał. - Może Kukiz zostanie wicemarszałkiem, może jakaś rada nadzorcza, może zdejmą jakieś dochodzenie prokuratorskie... Kaczyński tymi metodami w tej chwili rządzi - skwitował Sikorski.