Mocne słowa prezydenta. "Kłopotliwe dla PiS"

Prezydent Andrzej Duda zawetował w poniedziałek nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, wskazując na szereg wątpliwości, co nie zostało pozytywnie odebrane wśród wyborców obozu PiS. Opozycja mówi wręcz o fatalnej ocenie działań PiS przez głowę państwa, a z tą opinią zgadzają się politolodzy. - Wystąpienie prezydenta było mocne, jeśli chodzi o ocenę rządu. Odnosił się do rzeczy trudnych i kłopotliwych, np. do inflacji, drożyzny i Trybunału Konstytucyjnego. Wbił igiełkę rządowi - powiedziała w programie "Newsroom WP" dr Barbara Brodzińska-Mirowska. Politolog UMK w Toruniu zgodziła się z tezą, choć z wątpliwościami, że mamy do czynienia z próbą usamodzielniania się prezydenta Dudy z myślą o dalszej karierze politycznej. Wskazała również na osłabienie rządu Mateusza Morawickiego, w tym na "oschłe relacje z Pałacem Prezydenckim". - Sądzę, że do końca kadencji będzie wręcz więcej napięć i zgrzytów - oceniła rozmówczyni Mateusza Ratajczaka.