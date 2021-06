Mocne słowa Patryka Jakiego. Jacek Ozdoba popiera. "Ktoś upadł na głowę"

W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą wszystkie państwa członkowskie UE do zapewnienia "powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji". "Znów atak na Polskę w UE. Chcą zabierać nam środki, bo Polacy myślą inaczej, bo u nas aborcja nie jest »prawem człowieka«. Co za upadek" - skomentował to na Twitterze Patryk Jaki. W programie "Newsroom WP" Jacek Ozdoba stwierdził, że "podpisuje się pod słowami europosła". - Ktoś upadł na głowę twierdząc, że prawo człowieka to prawo do zabijania nienarodzonego dziecka. Jakkolwiek by ktoś tego nie tłumaczył, przerwanie życia to jest po prostu zabójstwo - stwierdził polityk Solidarnej Polski. Ocenił on również, że "to nie jest ta Unia Europejska, do której wstępowali Polacy". - Wspólnota powinna być ukierunkowana na to, na co się godziliśmy - dodał.