Mocne słowa o. Grzegorza Kramera i ks. Wojciecha Lemańskiego. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski ich nie broni

Ojciec Grzegorz Kramer i ks. Wojciech Lemański w odważnych słowach komentowali aktywność Benedykta XVI. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski nie miał na temat tych dwóch duchownych nic pozytywnego do powiedziania.

- Nie chcę komentować, co napisał o. Kramer, bo on jako jezuita przekroczył już wszystkie granice. To bardziej show niż dyskusja teologiczna. On nie ma podstaw do zabierania głosu w tak ważnych sprawach jak celibat - ocenił w Polsat News ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. W ten sposób odniósł się do kontrowersyjnego wpisu o. Grzegorza Kramera.