Mocne słowa Leszka Balcerowicza o prezydencie. "Gwałciciel konstytucji"

Poseł Marcin Kierwiński uważa, że prezydent chciał przykryć "łamanie konstytucji", wetując zmiany w ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Chodzi m.in. o obsadzenie stanowiska Małgorzaty Gersdorf. Taka ewentualność zirytowała Leszka Balcerowicza.

"A.Duda skierował do publikacji obwieszczenie o wolnych stanowiskach w Sądzie Najwyższym - chce obsadzić 11 miejsc, w tym stanowisko prezes Gersdorf. Teraz wiemy, po co było weto do europejskiej ordynacji - by przykryć łamanie Konstytucji. To był prawdziwy cel" - napisał na Twitterze Marcin Kierwiński.