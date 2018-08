Będzie kolejny nabór na sędziów Sądu Najwyższego. Obwieszczenie prezydenta czeka na publikację

W wykazie aktów legislacyjnych Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawiło się obwieszczenie prezydenta. Dokument dotyczy kolejnych wolnych stanowisk sędziego w Sądzie Najwyższym.

W ciągu ostatniego tygodnia 13 osób wycofało swoje kandydatury na sędziów Sądu Najwyższego. We wtorek informowaliśmy, że z ubiegania się o stanowisko zrezygnowali radca prawny i asystent specjalista Biura Studiów i Analiz SN .

W piątek ujawniono, że wycofano sześć kandydatur złożonych do Izby Dyscyplinarnej, cztery przekazane do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jedną zarejestrowaną do Izby Cywilnej.