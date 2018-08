Kolejni kandydaci na sędziów Sądu Najwyższego rezygnują. Wycofał się m.in. asystent specjalista SN

Łącznie 13 osób wycofało swoje kandydatury na sędziów Sądu Najwyższego. W ostatnich dniach tę decyzję podjęli asystent specjalista z SN i radca prawny.

Informację o kolejnych dwóch rezygnacjach - radcy prawnego i asystenta specjalisty Biura Studiów i Analiz SN - przekazała w poniedziałek PAP. W piątek poinformowano, że wycofano sześć kandydatur złożonych do Izby Dyscyplinarnej, cztery przekazane do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jedną zarejestrowaną do Izby Cywilnej.