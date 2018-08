11 kandydatów wycofało aplikacje do Sądu Najwyższego

Do Krajowej Rady Sądownictwa wpłynęło dotychczas 215 kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego. Jak informuje Biuro KRS, 11 kandydatów wycofało swoje aplikacje.

Biuro podaje, że wycofano sześć kandydatur złożonych do Izby Dyscyplinarnej, cztery do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jedną do Izby Cywilnej. Łącznie złożono 100 kandydatur do Izby Dyscyplinarnej, 74 do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, 34 do Izby Cywilnej oraz 7 na wakaty w Izbie Karnej.