Mocne słowa gen. Skrzypczaka. "Trzy dni i mamy Białoruś"

- By doszło do konfliktu, dwie rzeczy muszą się ziścić. Putin musi stanowczo poprzeć Łukaszenkę i Łukaszenka musi użyć broni. Ale moim zdaniem do tego nie dojdzie, bo Białoruś jest za słaba - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem" gen. Waldemar Skrzypczak.