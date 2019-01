Mocne słowa Adamowicz. Cymański odniósł się do zarzutów pod adresem PiS

Słowa wdowy po Pawle Adamowiczu wywołały ogromne poruszenie. Jej oskarżenia pod adresem PiS skomentował Tadeusz Cymański. - Każdy musi wziąć swoją cząstkę - powiedział w Polsat News.

Podkreślił jednak, że "to mówi wdowa, która została dotknięta straszliwą tragedią". - Byłbym ostatnim, który ośmieliłby się to przyjmować inaczej niż z pokorą. Natomiast uważam, że tak twardy, bezwzględny sąd, że ktoś jest winny za śmierć, to jest bardzo ciężkie oskarżenie - skomentował.