Mocne oskarżenie Czarzastego. Jest odpowiedź z PiS

- Panie premierze, panie Jarosławie Kaczyński, oskarżam was o to, że w imię większości sejmowej, większość sejmowa zabija ludzi - powiedział Włodzimierz Czarzasty na konwencji programowej Lewicy. Do jego słów odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin (PiS). - To typowy populizm. Pandemia nie jest polskim wytworem, Polacy jej nie wymyślili, ona nie szaleje tylko w Polsce, to jest zjawisko globalne. Wszędzie, niestety, dotknęła zdrowia i życia ludzi. Polska nie jest tutaj żadnym wyjątkiem - podkreślił. - Myśmy zrobili tyle, ile można, żeby nie było takich sytuacji, jak w o wiele bogatszych krajach Zachodu, że trzeba było wybierać, kogo podłączamy pod respirator, a kogo nie, bo brakuje. W Polsce nigdy takiej sytuacji nie było. Nigdy nie było sytuacji, w której zabrakłoby łóżek w szpitalu - kontynuował wiceminister. - Zapewniliśmy też system szczepień taki, że można po prostu wyjść, nie ma żadnego problemu, nie trzeba na to czekać, nie trzeba stać w kolejkach. Problem polega na tym, żeby znaleźć dobry instrument do zachęcenia Polaków - wskazał Sellin. Zabrał również głos ws. nowego projektu ustawy covidowej.