Mocna odpowiedź na bestialstwo Rosjan. Zmasowany atak rakietowy Ukrainy

Nie ma litości dla Rosjan. Ukraińscy żołnierze z 25. Brygady Zmechanizowanej zaatakowali w samo południe w poniedziałek rosyjskie cele pod Donieckiem. Do sieci trafiło nagranie z tej akcji i widać na nim, jak do ataku użyte zostały wyrzutnie rakiet Grad. Była to odpowiedź na regularne ataki armii Putina na kluczową infrastrukturę kraju. Plan Kremla jest prosty. Rosjanie uderzają w elektrociepłownie i osiedla cywilne, by zmusić administrację Wołodymyra Zełenskiego do kapitulacji. Tymczasem obrońcy Kijowa nawet nie myślą przystawać na warunki okupantów. Dzięki dostawom broni z Zachodu, Ukraina utrzymuje swoją ofensywę w obwodzie donieckim, gdzie Siły Zbrojne Ukrainy weszły już do Bachmutu i spychają oddziały Putina wgłąb granicy z Rosją.