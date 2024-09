Mnożą się problemy Rosjan. Myśliwce Su-25 i Bradley z USA w akcji

Zmasowany atak Ukrainy z ziemi i powietrza. Na oficjalnym koncie Ministerstwa Obrony Ukrainy pojawiły się nagrania z przygranicznych miejscowości z Rosją, a także z walk w obwodzie kurskim. Na początku dochodzi do ataku rakietowego przy użyciu myśliwców Su-25 i modułowych rakiet Zuni FFAR z USA. Celem ukraińskich pilotów były pozycje okupantów niedaleko granicy z Rosją. Pociski zmiażdżyły budynki, w których żołnierze Putina ukrywali wojskowy sprzęt i amunicję. Następnie widać serię strzałów z amerykańskiego wozu bojowego Bradley M2. W tym przypadku była to salwa skierowana w kierunku Rosjan, ukrywających się w okopach w obwodzie Kurskim. Co więcej, agencja Reutera udostępniła nagranie z obrzeży Biełgorodu, gdzie w niedzielę jeden ze świadków nagrał potężny pożar w magazynie paliw. Prawdopodobnie kłęby czarnego dymu były pokłosiem ataku bezzałogowców. Biełgorod znajduje się obok obwodu kurskiego, dlatego Rosjanie mają coraz więcej problemów na własnym terytorium, a Ukraińcy wciąż utrzymują zdobyte wcześniej miejscowości w Rosji i nie zamierzają ich oddać bez walki.