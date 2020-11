Mniejszości narodowe potrzebują wsparcia. Daj głos, aby im pomóc

Unia Europejska to nie tylko zrzeszone w jej ramach państwa członkowskie. To także około 50 mln ludzi, którzy należą do mniejszości narodowych, ale też walczą o swoje prawa. Do 7 listopada zbierane są podpisy, które dadzą im dostęp do funduszy europejskich i pozwolą na większą niezależność.

Artykuł powstał we współpracy z Europejską Inicjatywą Obywatelską

Europa nie jest jednorodnym zbiorem państw. Każde z nich zamieszkują różne mniejszości etniczne i narodowe. W samej Polsce żyje kilka takich grup. Z danych uzyskanych w czasie Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 roku wynika, że najliczniejszą grupą etniczną obecną w naszym kraju są Ślązacy i Kaszubi. Ale w Polsce osiedlili się także Romowie, Łemkowie, Górale czy Tatarzy.

50 mln potrzebujących

W całej Europie żyje około 50 mln osób, które mogą powiedzieć o sobie, że są mniejszością narodową. Każda z tych grup chce osiągnąć pewną autonomię. Chodzi o możliwość zachowania własnej kultury, a także budowania społeczności. Potrzebne są do tego odpowiednie narzędzia: tworzenie i rozwijanie szkół, ośrodków kulturalnych oraz rozwiązań gospodarczych, które pozwolą utrzymać populację mniejszości narodowych.

Trudno te cele realizować bez finansowego wsparcia. Takie może okazać UE. Fundusze europejskie pomogły wielu państwom członkowskim rozwinąć się społecznie i gospodarczo. Ale wiele grup etnicznych jest tego pozbawiona, dlatego z trudem walczy o przetrwanie.

Bez wsparcia funduszy europejskich utrzymanie populacji mniejszości narodowych może okazać się bardzo trudne

Inicjatywa Szeklerów

Powstała inicjatywa Sign It Europe może to zmienić. Jej celem jest zwiększenie szans mniejszości narodowych na dostęp do funduszy unijnych. To pozwoli zachować im pewien poziom niezależności w kraju, w którym na co dzień żyją.

Ruch obywatelski Sign It Europe zapoczątkowali Szeklerzy z Siedmiogrodu. Jest ich około 650 tys. Zamieszkują tereny obecnej Rumunii, które kiedyś należały do Węgier. Walczą o autonomię dla zamieszkiwanego przez siebie terytorium i kilkanaście lat temu domagali się od unijnych decydentów, aby gwarancja wspomnianej autonomii było jednym z warunków potwierdzających akcesję Rumunii do UE.

Ochrona przed etniczną dyskryminacją

Do 7 listopada trwa zbieranie podpisów pod internetową petycją, która ma umożliwić europejskim mniejszościom dostęp do unijnych środków. Ale będzie też gestem poparcia i wyrazem sprzeciwu wobec dyskryminacji na tle etnicznym. Niezależność tych grup gwarantuje zachowanie różnorodności w ramach wspólnoty europejskiej. Ale przede wszystkim pomoże ochronić etniczną, językową i kulturalną tożsamość obywateli, którzy stanowią mniejszość na Starym Kontynencie. Odpowiednia liczba złożonych podpisów spowoduje przekazanie sprawy do Komisji Europejskiej i umożliwi rozpoczęcie procesu zmian legislacyjnych.

Co zrobić, by zagłosować

Głos pod petycją może oddać każdy. Wystarczy posiadać obywatelstwo UE, ważny dokument tożsamości oraz osiągnąć wiek uprawniający w swoim kraju do udziału w głosowaniach. Petycję można podpisać przez internet. Wystarczy tylko prawidłowo wypełnić formularz: wybrać kraj swojego pochodzenia, podać PESEL, wskazać obywatelstwo oraz uzupełnić dane adresowe. A na końcu zagłosować, klikając na poniższy link. Po zakończeniu procedury głosowania, i jej potwierdzeniu przez instytucje UE, formularze z danymi osób głosujących zostaną zniszczone.

