Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Młodzi chcą zmian

W 16 miastach w całej Polsce trwa Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Młodzi demonstrują przeciw bierności polityków wobec kryzysu klimatycznego. "Jeśli nie dokonamy przemian na skalę globalną, już nigdy nie zobaczymy Ziemi jaką znamy" - przekonują.

Organizatorzy strajku przekonują, że "nie spoczną", póki nie wymuszą na politykach zdecydowanych działań zapobiegających zapaści naszego życia. "Dopóki jest nadzieja na zatrzymanie katastrofy, każdy z nas liczy się w tej decydującej walce. Liczymy na was!" - apelują.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Pikiety w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu

Największa grupa młodych zebrała się w Warszawie . Strajkujący spotkali się przy Rondzie ONZ , by głównymi arteriami miasta przejść na Rondo de Gaulle'a. - Nie podnoście nam temperatury - skandowali.

Sporo osób zebrało się też w Katowicach i we Wrocławiu. - Juwenalia są ważniejsze niż nasza przyszłość? Juwenalia są ważniejsze niż to, że za kilkanaście lat wszyscy zginiemy? - mówiła jedna z uczestniczek strajku Krakowie. Do pikietujących dołączają niektórzy politycy - Monika Rosa z Nowoczesnej i Małgorzata Tracz z Zielonych (Katowice) czy Andrzej Halicki z PO (Warszawa).