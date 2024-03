Młodzi nie chcą już do Warszawy. Wskazali, gdzie żyje im się lepiej

- Nie, nie chciałabym się przeprowadzić. Uważam, że jest to za duże miasto. - W Warszawie jest zgiełk, tłok, jest głośno. Warszawa jest za duża i żeby przejechać przez Warszawę potrzebowałabym z 40 min., a tu mam 15 min spacerem do pracy - mówili mieszkańcy Białegostoku, gdy zapytaliśmy ich o potencjalną przeprowadzkę do Warszawy. Reporter WP Marek Gorczak wybrał się na ulice Białegostoku, by zapytać młodych, czy mają w planach wyjazd z Podlasia do stolicy Polski. Nasi rozmówcy niemal jednogłośnie uznali, że wolą Białystok od Warszawy, podkreślając, że stolica jest nich za dużym i zbyt zatłoczonym miastem. Głównym argumentem rozmówców Wirtualnej Polski była kwestia wysokich kosztów życia. - Myślę o tym, ale drogo tam jest. No bo w Białymstoku nie dzieje się zbyt dużo, nie oszukujmy się - przyznała studentka z Białegostoku. - W Warszawie są większe koszty w sumie, więc nie do końca bym chciała - stwierdziła kolejna rozmówczyni. Pomimo niechęci do wyjazdu do Warszawy, nasi rozmówcy znaleźli parę pozytywów życia w stolicy. - Myślę, że to ładne miasto. - Więcej się dzieje. - Dynamiczne życie kulturalne, duży wybór, duża oferta kulturalna. Wysokie zarobki i mobilność, lotniska - wskazali plusy mieszkańcy Białegostoku. Obejrzyj całą sondę z Białegostoku, by poznać szczere opinie mieszkańców Podlasia na temat Warszawy.