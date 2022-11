Młodzi na start. Jak skorzystać z zatrudnienia subsydiowanego na Śląsku?

W uznawanym za miasto przyszłości Chorzowie (drugie miejsce w rankingu "Polish Cities of the Future"), a więc takim, które ma m.in. pomysł na przyciągnięcie zagranicznych inwestycji oraz przyjazny stosunek do biznesu, działa Recon Consulting. Firma prowadziła projekt "Nowe perspektywy dla młodych" finansowany z Funduszy Europejskich. Jego uczestnicy mogli liczyć na doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia oraz staż lub zatrudnienie subsydiowane.