Nie żyje 17-letni strażak OSP. Utonął na Słowacji

W pewnej chwili nastolatek zniknął pod taflą wody i już się nie wynurzył. Natychmiast rozpoczęła się akcja poszukiwawcza. Po około 30 minutach służby wyłowiły młodego Polaka. Niestety, jego życia nie udało się uratować. Przypomnijmy, że Jezioro Orawskie to największy sztuczny zbiornik wodny Słowacji. Średnia głębokość akwenu, który leży tuż przy granicy z Polską to 15 metrów, maksymalna głębokość to 38 metrów.