Młoda Saudyjka uciekła przed rodziną i jest bezpieczna. Zemsta ojca jej nie dosięgnie

Internauci praktycznie uratowali życie młodej Saudyjki, o której od kilku dni rozpisywały się media na całym świecie. Dziewczyna uciekła przed rodziną. Rahaf Mohammed al-Qunun utknęła jednak na lotnisku w Bangkoku. Międzynarodowe zainteresowanie zapobiegło wydaniu jej ojcu. Bała się, że krewni ją zamordują.

Al-Qunun twierdzi, że grozi jej śmierć z rąk ojca i braci z powodu zachowania niezgodnego z muzułmańską tradycją jej ojczyzny. Dziewczyna leciała do Australii z wizą turystyczną. Tam chciała prosić o azyl. Dramat rozegrał się jednak w Bangkoku, gdzie zatrzymać ją mieli przedstawiciele saudyjskiej ambasady. Nie jest przy tym pewne, czy to oni, czy tajscy policjanci na pewien czas zabrali jej paszport.

Przestraszona dziewczyna zabarykadowała się w pokoju hotelowym i zaczęła wysyłać twitty z prośbą o pomoc. Była pewna, że jeżeli wróci na Bliski Wschód i trafi w ręce krewnych, to zostanie zamordowana. Apele spotkały się z niezwykłym odzewem internautów z całego świata, którzy nie tylko dopowiedzieli, śląc tysiące wyrazów wsparcia, ale także wywołali reakcję dyplomatów i UNHCR.

Ostatecznie Saudyjka odzyskała paszport, nie została zmuszona do wejścia na pokład samolotu lecącego do Kuwejtu, ani nie wydano jej w ręce ojca i brata, którzy tymczasem przylecieli do Tajlandii. Po wielu godzinach oczekiwania al-Qunun opuściła lotnisko w towarzystwie szefa misji UNHCR, który gwarantuje jej bezpieczeństwo.