Miss Polski wspiera WOŚP. "Jestem zachwycona"

Wśród wspierających 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest Miss Polski, Agata Wdowiak. – Wszyscy wspieramy, ja – swoją skromną osobą - jako Miss Polki. Miałam okazję również w tym roku chodzić z puszką po ulicach Warszawy, ale nie tylko - ponieważ wspieram WOŚP również oddając na licytację mój wyjątkowy pierścień – mówiła w rozmowie z Wirtualną Polską, nawiązując do pierścienia, którzy otrzymuje się po wyborze na Miss Polski. – Naprawdę jestem zachwycona. Widziałam mnóstwo ludzi, zarówno wolontariuszy z puszkami, jak i chętnych do wrzucenia czegoś do takiej puszki. Warunki pogodowe nie sprzyjały, ale i tak cieszę się, że było tylu chętnych – dodawała. – Teraz na pewno mam niesamowitą okazję być tutaj w studio jako Miss Polski, więc tego wcześniej nie miałam okazji zrealizować. Ale jak najbardziej zawsze wspierałam WOŚP od dziecka. Do tej puszki zawsze coś wrzucałam, dostawałam to serduszko, które jest małym symbolem. Myślę, że piękny gest i cieszę się, że naprawdę tyle osób to wspiera - mówiła. – Bardzo się cieszę, że potrafimy się zjednoczyć również w takim celu, a nie tylko wtedy, kiedy jest coś złego – podsumowała Agata Wdowiak.