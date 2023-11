Misja Morawieckiego to okazja dla PiS. "Miesiąc na pozamykanie spraw"

Dlaczego Mateusz Morawiecki realizuje misję tworzenia rządu, choć jest ona skazana na porażkę? - Ja myślę, że to jest skierowane do wyborców PiS, żeby pokazać, że wygraliśmy wybory, nie udało się wygrać ich tak, jak w poprzednich latach, by samodzielnie stworzyć rząd, ale do końca walczymy - mówił w programie "Newsroom" były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński. Podkreślił, także, że PiS będzie potem prezentował sprawę, że przegrali, gdyż wszyscy byli przeciwko nim. - Ten miesiąc (tworzenia rządu - red.) daje też czas na pozamykanie różnych spraw, na mianowanie wysokich urzędników kadencyjnych, jak szefa Komisji Nadzoru Finansowego, a w polityce wykorzystanie takich okoliczności jest też ważne - podkreślał gość Pawła Pawłowskiego.

