Misiło: Dziękuję Platformie i Nowoczesnej za hejt i groźby

Piotr Misiło z Platformy Obywatelskiej zwrócił się do swoich kolegów z Sejmu. W przewrotnym wpisie "podziękował" politykom z PO i Nowoczesnej. Wspomniał o groźbach pod adresem swoim i swoich bliskich.

Co dokładnie Piotr Misiło miał na myśli? Tego oczywiście możemy się tylko domyślać. Faktem jest, że w sieci pojawił się mocny wpis posła Platformy. "Szanowni koledzy i koleżanki z PO i Nowoczesnej, bardzo chciałbym podziękować wam za słowa wsparcia, za hejt i groźby pod moim i moich bliskich adresem" - napisał na Twitterze Misiło.

Przypomnijmy, że w poniedziałek Piotr Misiło wywołał burzę. W sieci opublikował bowiem Znak Polski Walczącej na tle flagi LGBT . W reakcji na jego zachowanie kilku posłów i radnych PiS, a także postronne osoby, złożyli do prokuratury zgłoszenia o możliwości popełnienia przestępstwa - symbol Polski Walczącej jest w Polsce chroniony ustawą.

Co ważne, Misiło został skrytykowany także przez działaczy PO. "Znak Polski Walczącej jest najświętszym - po godle i fladze - symbolem narodowym. Nikt nie ma prawa łączyć go z innymi symbolami ideowymi czy politycznymi" - napisał rzecznik partii Jan Grabiec, a Andrzej Halicki (PO) wyraził nadzieję, że nie zobaczy Misiło na listach do parlamentu.