Ministrowie stracą stanowiska? Sejm rozpatruje wnioski opozycji (NA ŻYWO)

Konfederacja skrytykowała opozycję za złożone wnioski. - Wy się tu bawicie i grozicie, że jak zdobędziecie władzę, to się z nimi rozprawicie. Jak jesteście odważni, to złóżcie wnioski o Trybunał Stanu, my to poprzemy - zasugerował Janusz Korwin-Mikke.