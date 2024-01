Ministerstwo Sprawiedliwości zawiesza sędziego. I wszczyna procedurę

Wśród sędziów, których miało dotknąć działanie Piotra Schaba są m.in. sędzia Anna Ciesielska-Bator ("z powodu wystąpienia przez nią z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE"), czy sędzia Paweł Juszczyszyn. W jego przypadku chodziło o udział sędziego Schaba w postępowaniu przed Izbą Dyscyplinarną SN, w którym sędziemu Juszczyszynowi postawiono zarzuty dyscyplinarne m.in. z tego powodu, że wykonując wyrok TSUE podjął działania w celu ustalenia prawidłowości powołania tego organu. "Postępowanie to doprowadziło do bezprawnego zawieszenia sędziego Pawła Juszczyszyna w wykonywaniu zawodu sędziego na ponad 2 lata" - czytamy w komunikacie MS.