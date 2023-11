Sędziowie się bronią. Walczą z "egzekutorami Ziobry"

W siepniu 2022 roku sędzie zostały przeniesione przeniesione z wydziału karnego do wydziału pracy. OKO.press podkreśla, że "była to decyzja prezesa sądu apelacyjnego Piotra Schaba i jego ówczesnego zastępcy Przemysława Radzika". W rzeczywistości "była to kara za stosowanie prawa europejskiego".