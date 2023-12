Chcą usunąć rzecznik dyscyplinarnego sędziów ze stanowiska? "Groźby i obelgi"

- Nie jesteśmy jeszcze siłą usuwani z naszych urzędów, natomiast trzeba powiedzieć, że trwa bezpardonowa nagonka medialna, także ze strony polityków po to, aby skłonić nas do takiej weryfikacji naszych postaw, która abstrahować będzie od wiążącego nas ustawodawstwa - podkreślił. Zapewnił, że "żadne takie działania nie okażą się skuteczne". - Okażą się wręcz przeciwskuteczne, albowiem twardo staliśmy i stać będziemy na (...) straży prawa i przestrzegać go w całej rozciągłości - mówił sędzia Schab.