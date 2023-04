Jest decyzja sądu ws. sędziego Żurka

To kolejny etap sprawy, którą sędzia Żurek wytoczył Sądowi Okręgowemu w Krakowie, zarzucając kierownictwu tej jednostki m.in. mobbing. 15 marca br. w wydziale pracy Sądu Okręgowego zapadł wyrok w procesie pierwszej instancji, uwzględniający większość wniosków sędziego Żurka, m.in. ws. przeniesienia go w sierpniu 2018 r. do innego wydziału krakowskiego sądu.