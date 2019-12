WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze krzysztof kwiatkowski + 2 ministerstwo sprawiedliwościtłit Natalia Durman 10 min. temu Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje nowego pełnomocnika rządu. Krzysztof Kwiatkowski komentuje Ministerstwo Sprawiedliwości ma pomysł powołania pełnomocnika rządu ds. praw człowieka. Co na to były szef NiK, senator Krzysztof Kwiatkowski?... Rozwiń Na horyzoncie Jawi się nowa funkcj … Rozwiń Transkrypcja: Na horyzoncie Jawi się nowa funkcja Chciałbym też zapytać czy w takim razie będzie taka nie zależy Wiarygodna i.g.t. Mini Sprawiedliwość Taki pomysł żeby powołać pełnomocnika Rządu do Spraw praw Panie Ostatnie 4 lata na I pokazują Jaki jest Dorobek Kontek Praw Człowieka i Czyli Ten dorobek został oceniony na przykład w kontekście zmian w wymiarze sprawiedliwości przez trybunał Nie waż się Został oceniony Ten dorobek najlepiej widać bo prawem człowieka to jest prawo do rozstrzygnięcia jego sprawy W rozsądnym Wszystkie sprawy w polskich sądach ostatnich 4 Terminy Kross Wielokrotnie się wydłuży Życzę Ministerstwo Sprawiedliwości jego kierownictwu żeby realnie wykonywał obowiązki za które odpowiada Dobierał sobie nowe działki w których jest mało wiarygodne żeby mnie w tym zakresie to może właśnie Mini Potrzebuję takiego pełnomocnika żeby ten pełnomocnik powiedział ministerstwu że nie wypełnia swoje Panie doktorze zawsze ceniłem pana za poczucie humoru