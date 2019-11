Ministerstwo Sportu bez szefa. Do expose to się nie zmieni

Na godz. 14:30 zaplanowano powołanie nowego rządu. Jednak, jak powiedział rzecznik rządu, nie całego. Rada Ministrów będzie niepełna również podczas expose premiera. Piotr Muller skomentował też zdjęcia polityków opozycji, którzy mieli w trakcie pracy pić alkohol.

Na razie sam Mateusz Morawiecki będzie sprawował nadzór nad resortem. Nie zmieni się to ani do piątku do godz 14:30, kiedy nastąpi zaprzysiężenie rządu, ani do wtorku, kiedy premier wygłosi expose.