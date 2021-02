Ministerstwo Jacka Sasina. Tak jego dyrektorzy zarabiają w spółkach Skarbu Państwa

Ostatnio z kolei ujawniono, że Marcin Kowalczyk, szef gabinetu politycznego ministerstwa, trafił do dwóch rad nadzorczych w spółkach PGE i PKP Cargo. Według portalu gazeta.pl w ministerstwie może liczyć na zarobki ok. 8 tys. zł brutto. Z kolei jako członek rady nadzorczej w PGE polityk otrzyma ok. 8,5 tys. zł brutto, zaś w PKP Cargo ok. 13,5 tys. zł.