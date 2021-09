Niedzielski zapowiedział zwiększenie środków na szpitalnictwo. Zyskać mają nie tylko ratownicy medyczni

- Będziemy chcieli przeznaczyć ponad 1,2 mld złotych w drugim półroczu na zwiększenie tzw. wycen. Oznacza to w gruncie rzeczy, że o 7 pkt. proc. zwiększymy wyceny w szpitalnictwie, w tej części ryczałtowej. Ta zmiana będzie oznaczała przetransferowanie do szpitali, przede wszystkim też do szpitali powiatowych, blisko 750 milionów złotych w perspektywie półrocza podkreślam, które będą mogły być wykorzystane właśnie na uregulowanie wynagrodzeń, na zwiększenie wynagrodzeń pozostałych zawodów, które nie były beneficjentami tych rozwiązań, które związane są z minimalnym wynagrodzeniem – oświadczył we wtorek podczas konferencji prasowej w Karpaczu minister zdrowia Adam Niedzielski.