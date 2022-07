"Myślałem, że nie ma głupich pytań". Rzecznik Niedzielskiego oburzony

Na te pytania odpowiedział rzecznik resortu zdrowia. - Pani redaktor, co do zgonów odsyłam na stronę internetową. Szanowni państwo, zachowajmy proszę jakieś standardy kultury - zaapelował do uczestników spotkania. - Ja do tej pory myślałem, że nie ma głupich pytań i są tylko głupie odpowiedzi, muszę jednak zmienić zdanie - stwierdził Wojciech Andrusiewicz i tym zdaniem zakończył spotkanie z dziennikarzami. - Nie jest panu wstyd za to co pan zrobił? - krzyczała jeszcze za odchodzącym ministrem wspomniana kobieta.