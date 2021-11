Minister zdrowia nie chce obostrzeń. Lubnauer: W co on wierzy?

W programie Newsroom WP posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer była pytana brak nowych restrykcji, o które apeluje Rada Medyczna przy premierze. - W tej chwili mam wrażenie, że z większą uwagą tego co mówi Rada Medyczna słucha opozycja. My słuchamy uważnie, bo wychodzimy z założenia, że w ramach walki z pandemią trzeba coś robić - powiedziała Katarzyna Lubnauer. Dodała, że razem z Adamem Szłapką złożyła wniosek do prokuratury ws. niedopełnienia obowiązków służbowych i narażenia życia i zdrowia obywateli. - Rząd nie robiąc nic doprowadził do sytuacji, w której Polska jest czarną wyspą na mapie zgonów i czarną plamą jeżeli chodzi o działania covidowe. Jeżeli pan Adam Niedzielski mówi, że nie wierzy w obostrzenia, to pytam w co on wierzy? Jeżeli mamy 500 zgonów, to rządzący uprawiający politykę dostawiania łóżek, powinni rozważyć zwiększenie dodatku pogrzebowego. Praktycznie nie ma już ludzi, którzy w swoim otoczeniu nie mają osoby zmarłej na COVID-19. Sama w tym tygodniu byłam na pogrzebie koleżanki, która zmarła z tego powodu.