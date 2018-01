Minister zdrowia należy do bractwa Arkonia. Pełni tam najwyższą funkcję w hierarchii

Do momentu nominacji był postacią dosyć anonimową. Łukasz Szumowski to jednak profesjonalista z imponującą karierą medyczną. Mało tego, skrywa także sekret - jest filistrem w jednym z czołowych stowarzyszeń akademickich. Należy bowiem do bractwa Arkonia, tak samo jak słynny gen. Władysław Anders.

Łukasz Szumowski nowymi ministrem w rządzie Morawieckiego (eastnews, Fot: STANISLAW KOWALCZUK)

Łukasz Szumowski dość nieoczekiwanie został ministrem zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego. Co o nim wiemy? Niewiele. Wiadomo, że podpisał się pod Deklaracją Wiary, co zobowiązuje go do ochrony życia od momentu poczęcia. Jako lekarz nie zajmował się jednak ginekologią. Był bardzo znanym i cenionym kardiologiem.

Pracował w utworzonej przez prof. Franciszka Walczaka Klinice Zaburzeń Rytmu Serca w Aninie. Przez wiele lat był jej kierownikiem.

Od 2011 był związany z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego wiceministrem został dwa lata temu.

Szumowski należy także do słynnego bractwa Arkonia. Pełni tam bardzo wysoką funkcję filistra. To "apolityczne stowarzyszenie studenckie o charakterze ideowo-wychowawczym".

Jak czytamy na stronie internetowej, dewizą jest hasło "Veritate ac labore", czyli "Prawdą a pracą".

Bractwo opiera swoje działanie na trzech filarach: przyjaźń, praca nad sobą i patriotyzm.

