Pierwsza Dama Agata Duda z nagrodą. Mamy niepełnosprawnych dzieci zbulwersowane

Mamy niepełnosprawnych dzieci są oburzone nagroda dla Pierwszej Damy. Agata Kornhauser-Duda otrzymała Medal św. Brata Alberta za "działalność społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych". – Nic nam nie pomogła. Niech przez miesiąc przeżyje za to, co my otrzymujemy na dzieci – mówi Wirtualnej Polsce Iwona Hartwich, mama niepełnosprawnego Jakuba.

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda otrzymała nagrodę za wsparcie niepełnosprawnych (Forum, Fot: Adam Chełstowski)

Iwona Hartwich od lat działa na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Razem z innymi rodzicami protestowała przez wiele dni w budynku Sejmu, by wywalczyć większe finansowe wsparcie na leczenie potrzebujących. – Wszyscy nam obiecywali pomoc. Obecna minister Rafalska stała obok mnie na proteście i szeptała mi do ucha, że jak dojdą do władzy to nam pomogą. Nic nie zrobili. Prezydent nie odpowiedział na nasz list. Pierwsza dama się z nami nie spotkała, w niczym nam nie pomogła namacalnie. Patronaty i spotkania nie pomogą naszym dzieciom – mówi rozżalona mama Jakuba.

Hartwich dodaje, że od 12 lat zasiłek pielęgnacyjny na dziecko z dużą niepełnosprawnością wynosi 152 zł. – Do tego dochodzi 740 zł renty socjalnej. Niech Pierwsza Dama spróbuje utrzymać się za to przez miesiąc. Ja za tyle musze utrzymać dziecko wymagające rehabilitacji – mówi mama Jakuba. I dodaje, że bardzo chętnie spotka się z Agatą Kornhauser-Dudą, by opowiedzieć, jak wygląda rzeczywistość niepełnosprawnych w Polsce.

Rodzice niepełnosprawnych dzieci są zbulwersowani nagrodą dla Pierwszej Damy. "Nagroda za działania...granie nam na nerwach i robienie z nas idiotów" – pisze pani Dorota. "Szkoda, że nikt nigdy nie słyszał o tych działaniach" – dodaje inna mama niepełnosprawnego dziecka pod tekstem o nagrodzie dla Agaty Kornhauser-Dudy. Pierwsza Dama została uhonorowana Medalem św. Brata Alberta za "działalność społeczną na rzecz organizacji pozarządowych i osób niepełnosprawnych".

"Serdecznie dziękuję za docenienie cichej, a niezwykle zaangażowanej pracy mojej Żony na rzecz potrzebujących wsparcia" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. - Jest to działalność ściśle społeczna, niezwiązana z polityką i niewynikająca z żadnych obowiązków. Pani prezydentowa, mając – moim zdaniem – ogromną charyzmę w kontaktach z ludźmi, świetnie realizuje te zadania, ale równocześnie świadomie wybiera przeróżne organizacje, środowiska często z małych miejscowości, do tej pory mało komu znane, aby promować, wspierać i być obecną na różnych wydarzeniach – uzasadniał przyznanie nagrody prezes Fundacji im. Brata Alberta ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Wręczenie medali zaplanowano na 19 marca w Krakowie. Wśród nagrodzonych są także piłkarz Jakub Błaszczykowski, windsurferka Zofia Noceti-Klepacka oraz krakowska rodzina Wadowskich.