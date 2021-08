Minister zdrowia Adam Niedzielski rok na stanowisku. Będzie laurka? Prof. Krzysztof Simon zaskoczył

W czwartek minął rok, odkąd Adam Niedzielski przejął stery w resorcie zdrowia od Łukasza Szumowskiego. Czy szef MZ sprawdził się na swoim stanowisku? - Ja bym nie chciał komentować i tak porównywać dwóch ministrów. Nie jestem do tego upoważniony. Uważam natomiast, że współpraca merytoryczna z premierem Morawieckim, ministrami Niedzielskim, Dworczykiem czy Cessakiem układa się znakomicie - komentował w programie "Newsroom WP" prof. Krzysztof Simon, członek Rady Medycznej, ordynator oddziału zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. - Nie zawsze nasze porady czy sugestie przechodzą przez te wszystkie czynniki ekonomiczne, ale jest to robione z mojego punktu widzenia bardzo precyzyjnie. My się wszyscy uczymy, jak z taką epidemią walczyć. I się trzeba przygotować na następne. Nie łudźcie się państwo, że to jest ostatnia. (...) Trzeba się po prostu przygotować. Jak chcesz mieć pokój, szykuj się do wojny. A myśmy nie byli przygotowani, ani do pokoju, ani do wojny - konkludował lekarz.