Minister zdrowia Adam Niedzielski krytykowany przez byłego wiceministra zdrowia

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był Krzysztof Łanda, wiceminister zdrowia w rządzie Beaty Szydło. Lekarz dopytywany był przez Agnieszkę Kopacz o działalność polskiej służby zdrowia w czasie pandemii. Dziennikarka przytoczyła historię, w której matka trzyletniego dziecka nie mogła zasięgnąć porady medycznej ani telefonicznie, ani stacjonarnie. - Powinno być jak najmniej regulacji. Ten system jest przeregulowany - ocenił Łanda. Były urzędnik zaznaczył jednak, że obecny stan rzeczy to wina zaniedbań rządów PiS, ale i PO-PSL oraz SLD. - Wszyscy z nich dążyli do centralizacji służby zdrowia i trzymania sznurków w jednej ręce. Nie tędy droga - tłumaczył wiceminister. Zdaniem gościa Agnieszki Kopacz to w gestii lekarza leży ocena, czy w danej sytuacji można zastosować teleporadę. - Minister zdrowia powinien uważać, aby nie popełniać błędów... A tutaj błąd za błędem - podsumował były wiceszef resortu.

