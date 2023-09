Minister zagięty podczas debaty. Obiecał, że się dokształci

- Każdy wie, że urodziłem się we Wrocławiu, że nie mieszkałem wcześniej w Olsztynie i ja tego nie ukrywam - tłumaczył się. - Ja nie będę prowadził kampanii na oszukiwaniu i mówieniu o czymś, czym nie jestem. To co mogę powiedzieć, to czym się zajmuję, co zrobiłem, jaki mam pomysł dla tego regionu. Bez względu na to, jaki pomysł to będzie, nazwa rzeki się nie zmieni - dodał i zapowiedział, że dokształci się również z tego typu tematów.